Жители Кузбасса пожаловались на протекшую в местном автобусе крышу

Жители Кемерово пожаловались на протекшую в местном автобусе крышу, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на очевидцев. Инцидент произошел в общественном транспорте №8, маршрут которого проходит через Заводской, Центральный и Ленинский районы города.

Настоящий потоп в кемеровских автобусах. Увидел, что на потолке общественного транспорта висит большая капля. Вода капала с крыши активно, — рассказал очевидец.

Ранее в Калининграде многоквартирный дом на Крымском проезде пострадал от подтопления, вызванного активным таянием снега на крыше. Талые воды проникли сквозь кровлю и дошли до фундамента здания.

До этого улицы Воронежа затопило из-за плюсовой температуры. Машины тонут в глубоких лужах, а жители некоторых жилых комплексов фактически оказались отрезаны от города.