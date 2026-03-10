Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 13:35

Жители Кузбасса пожаловались на протекшую в местном автобусе крышу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жители Кемерово пожаловались на протекшую в местном автобусе крышу, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на очевидцев. Инцидент произошел в общественном транспорте №8, маршрут которого проходит через Заводской, Центральный и Ленинский районы города.

Настоящий потоп в кемеровских автобусах. Увидел, что на потолке общественного транспорта висит большая капля. Вода капала с крыши активно, — рассказал очевидец.

Ранее в Калининграде многоквартирный дом на Крымском проезде пострадал от подтопления, вызванного активным таянием снега на крыше. Талые воды проникли сквозь кровлю и дошли до фундамента здания.

До этого улицы Воронежа затопило из-за плюсовой температуры. Машины тонут в глубоких лужах, а жители некоторых жилых комплексов фактически оказались отрезаны от города.

Кузбасс
Кемерово
регионы
автобусы
