Аэропорты Кузбасса преодолели отметку в миллион обслуженных пассажиров

Более миллиона пассажиров прошли через аэропорты Кемеровской области в 2025 году, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта региона. Речь идет о воздушных гаванях Кемерово и Новокузнецка. Примечательно, что такие показатели сохраняются уже третий год подряд.

В пресс-службе добавили, что такие показатели связаны с активным развитием маршрутной сети. Речь идет в том числе о запуске субсидируемых направлений. Кроме того, на турпоток повлияло увеличение спроса на авиаперелеты среди жителей Кемеровской области.

