25 января 2026 в 13:14

Аэропорты Кузбасса преодолели отметку в миллион обслуженных пассажиров

Более миллиона пассажиров прошли через аэропорты Кемеровской области в 2025 году, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта региона. Речь идет о воздушных гаванях Кемерово и Новокузнецка. Примечательно, что такие показатели сохраняются уже третий год подряд.

Более миллиона пассажиров обслужено в аэропортах Кузбасса в 2025 году!Третий год подряд в аэропортах Кемерово и Новокузнецк с начала года обслужено более 1 млн пассажиров, при этом пассажиропоток в 2025 году в аэропорту Кемерово составил 458 тыс. человек, а в аэропорту Новокузнецк 543 тыс., — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что такие показатели связаны с активным развитием маршрутной сети. Речь идет в том числе о запуске субсидируемых направлений. Кроме того, на турпоток повлияло увеличение спроса на авиаперелеты среди жителей Кемеровской области.

Тем временем в Соединенных Штатах снежная буря привела к массовой отмене авиарейсов. Число аннулированных перелетов превысило 12 тыс. за выходные дни.

