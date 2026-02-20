Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 10:27

В кемеровском ТРЦ произошла драка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В ТРЦ «Лапландия» в Кемерово произошла драка, сообщает «Сiбдепо». Очевидцы отмечают, что конфликт вспыхнул внезапно.

Посетители рассказали, что конфликт начался на фудкорте. Молодые люди начали проявлять агрессию по отношению друг к другу, затем переместились ко входу в ТРЦ, после драка продолжилась на улице.

Один участник инцидента трижды набросился на другого. После драки его забрали в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге несовершеннолетний был задержан по подозрению в стрельбе по своему ровеснику. Пострадавший получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

До этого сообщалось, что подросток выстрелил в лицо пассажиру автобуса в городе Пушкине. О драке в салоне на остановке «Саперная» в полицию сообщил сам водитель общественного транспорта.

Кемерово
драки
полиция
ТРЦ
