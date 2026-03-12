Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 21:39

США раскрыли масштабы ударов по Ирану

США заявили о поражении шести тысяч целей в ходе операции против Ирана

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Вашингтон поразил порядка шести тысяч целей во время операции против Ирана, сообщили в Центральном командовании вооруженных сил страны в соцсети X. Также военные заявили, что якобы потопили более 90 иранских кораблей, при этом 30 из них — минные заградители.

Целей поражено: около шести тысяч, — сказано в инфографике командования.

Ранее ЦАХАЛ опубликовал запись радиообмена между пилотами боевых самолетов Израиля и США в иранском небе перед ударом. На пленке был зафиксирован диалог во время совместной операции. Израильский пилот начал разговор с комплиментов американскому коллеге, подчеркнув, какая для него честь сражаться вместе. Американец поблагодарил и в ответ отметил, что израильтяне воюют не хуже. Завершая беседу, пилот Соединенных Штатов предложил коллеге «вдарить» по Ирану посильнее.

Также евродепутат, лидер оппозиционной партии «SOS Румыния» Диана Шошоакэ заявила, что Соединенные Штаты намерены атаковать Иран с территории Румынии. Парламент страны одобрил размещение дополнительных контингентов США, включая авиацию. СМИ сообщали, что использование румынской авиабазы Михаил Когэлничану боевой авиацией США может сделать страну потенциальной целью для ответных действий Ирана.

США
Иран
удары
операции
