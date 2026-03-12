Иран пригрозил США сокрушительной атакой на нефтегазовую инфраструктуру

Иран может уничтожить всю нефтегазовую инфраструктуру на Ближнем Востоке, связанную с США, заявил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия». По его словам, такой сценарий будет реализован, если энергообъекты Ирана будут атакованы, передает иранская Гостелерадиокомпания.

Малейшая атака на энергетическую инфраструктуру и порты Исламской Республики Иран вызовет наш сокрушительный и разрушительный ответ. В случае такого нападения вся нефтяная и газовая инфраструктура региона, в которой заинтересованы США и западные союзники, будет сожжена и уничтожена, — указал он.

Вооруженные силы США нанесли около 2 тыс. ударов по Ирану за первые четыре дня операции, что сопоставимо с количеством атак за первые шесть месяцев кампании против ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Ираке и Сирии. По мнению исследователя ИИ Джессики Дорси, это демонстрирует как масштаб, так и скорость уничтожения целей.

До этого посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что в результате ударов США и Израиля по территории Ирана ранения получили около 70 тыс. человек. Дипломат отметил, что в результате атак погибли высокопоставленные представители иранского руководства и военного командования.