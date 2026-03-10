Зимняя Олимпиада — 2026
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Фото: D-NEWS.ru
Беру яйца, муку и майонез — и замешиваю жидкое тесто, которое не требует долгого вымешивания и расстойки. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного чаепития или быстрого десерта. Его необычность в том, что майонез делает тесто влажным, мягким и придает ему легкую сливочную нотку, а яблоки с корицей создают сочную, ароматную начинку. Получается обалденная вкуснятина: румяный, золотистый пирог с нежной, чуть влажной структурой, в которой утопают кусочки карамелизированных яблок. Он такой воздушный, что буквально тает во рту, а аромат корицы наполняет весь дом.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 3 ст. ложки майонеза, 3–4 яблока, 1 ч. ложка разрыхлителя, ванилин, корица по вкусу. Яйца взбейте с сахаром до пышности, добавьте майонез и перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем и ванилином, постепенно введите в жидкую смесь. Яблоки очистите, нарежьте дольками, посыпьте корицей. Форму смажьте маслом, выложите половину теста, затем яблоки и залейте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Подавайте теплым, посыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Мария Левицкая
М. Левицкая
