12 марта 2026 в 14:19

В Москве приступили к ремонту подъездов в жилых домах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве начались работы по ремонту подъездов жилых домов, сообщает «Москва 24». По заявлениям заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, содержание подъездов находится на особом контроле.

В столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланирован ремонт в 15,7 тыс. подъездах, — рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что на объектах проведут косметический ремонт — покрасят входные группы, потолки, стены и обновят облицовку. Также в подъездах проведут обновление теплоизоляции трубопроводов и почтовых ящиков.

Ранее сообщалось, что в Москве начали установку гидроузлов к весеннему половодью. Отмечается, что, согласно прогнозам, паводок пройдет в штатном режиме.

