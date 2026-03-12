Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 16:51

Назван главный недостаток ПВО Украины

Военэксперт Матвийчук: ПВО Украины бесполезна в борьбе с «Цирконом» и «Кинжалом»

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Системы противовоздушной обороны Украины не способны эффективно противостоять российским гиперзвуковым ракетам «Циркон» и «Кинжал», заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. При этом, по его словам, Европа не сможет помочь Киеву в совершенствовании ПВО.

У Украины большие проблемы с системой ПВО, их соседи с ними поделиться не могут. Страны Европы своих производств ПВО не имеют. Сегодня они закупают некоторые средства противовоздушной обороны в Германии, например IRIS-T, и в Нидерландах NASAMS, но в очень ограниченных количествах. Это системы средней дальности, предназначенные для сбития низко или тихо летящих беспилотных летательных аппаратов. Для борьбы с российскими гиперзвуковыми ракетами типа «Кинжала» и «Циркона» у ВСУ средств нет, — поделился Матвийчук.

Ранее замкомандующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров сообщил, что Украина начала разработку собственной системы ПВО. По его словам, она будет похожа на израильский «Железный купол». Елизаров отметил, что полностью закрыть небо страны комплексами Patriot или IRIS-T невозможно, поэтому необходим уникальный вариант.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
