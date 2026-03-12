Психолог объяснил, почему некоторые сталкиваются с весенней хандрой

Депрессивные состояния могут усиливаться весной у некоторых людей, предупредил практикующий психолог и кандидат психологических наук Михаил Хорс. В разговоре с Общественной Службой Новостей специалист подчеркнул, что часть людей ожидают глобальных перемен с приходом тепла и расстраиваются, когда этого не происходит.

Люди, мне кажется, с приходом весны начинают как-то более позитивно себя чувствовать. Но на некоторых она может негативно повлиять в эмоциональном плане. Здесь какая логика? Все вокруг расцветает, солнышко, птички поют — радостно. А у человека депрессивное состояние. И если у него есть мнение, что он какой-то плохой и неправильный, раз его даже весна не может порадовать, это может еще больше ввергнуть его в пучину негатива, — пояснил специалист.

Он обратил внимание, что все люди разные и испытывают разные эмоции. По словам Хорса, важно не расценивать в качестве катастрофы отсутствие хорошего настроения с приходом тепла.

Психолог-консультант Кристина Гундлах ранее рассказала, что бороться с весенней разбитостью и хандрой следует при помощи физической активности. По ее словам, даже легкая зарядка дома может значительно улучшить настроение.