29 января 2026 в 16:35

Не круассаны и не конфеты: 5 продуктов, которые действительно повышают настроение и делают это правильно

Фото: D-NEWS.ru
Когда накрывает усталость или плохое настроение, рука сама тянется к сладкому. Но быстрые углеводы работают недолго и часто оставляют ощущение ещё большей опустошённости. Есть продукты, которые поддерживают эмоциональное состояние мягко и надолго — за счёт состава, а не «сахарного всплеска». Вот пять вариантов, которые действительно помогают чувствовать себя лучше.

Жирная рыба. Лосось, скумбрия и сардины богаты омега-3 жирными кислотами. Они участвуют в работе мозга и помогают снижать уровень тревожности. Регулярное употребление такой рыбы связано с более стабильным настроением.

Яйца. В них много витаминов группы B и холина — веществ, которые поддерживают нервную систему. Яйца дают чувство сытости и помогают избежать резких перепадов энергии в течение дня.

Бананы. Это не просто фрукт, а источник магния и витамина B6, которые участвуют в выработке серотонина. Банан помогает мягко снять напряжение и восстановить силы.

Орехи и семечки. Грецкие орехи, миндаль, тыквенные семечки содержат полезные жиры и микроэлементы, поддерживающие работу мозга. Небольшая горсть в день может заметно повлиять на общее самочувствие.

Тёмный шоколад. С высоким содержанием какао он стимулирует выработку эндорфинов и улучшает концентрацию. Главное — умеренность и качественный состав.

Ранее мы делились рецептом из банана, овсянки и 1 яйца. Эти печеньки хочется печь снова и снова.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
