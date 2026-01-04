Психолог раскрыла простой рецепт новогоднего настроения на работе

Сохранить праздничное настроение на работе помогут подарки и украшения, рассказала в разговоре с «Вечерней Москвой» психолог Марина Философ. Также можно поставить заставку на смартфон с пожеланиями для себя в новом году и новогодний рингтон.

Дарить подарки — это один из способов поднять настроение. Вы можете побаловать себя чем-то приятным и создать себе праздник даже на работе. <…> Как минимум, можно провести игру «Тайный Санта», — порекомендовала эксперт.

Психолог посоветовала украсить дом и рабочее место новогодней атрибутикой. По ее словам, создать праздничное настроение помогут букеты из хвойных веток, мандарины, конфеты в вазе и елочные игрушки. Также можно использовать натуральные эфирные масла: пихты, мандарина или апельсина. Достаточно нанести несколько капель на руки, одежду или предметы вокруг.

Ранее опрос ВЦИОМа показал, что более половины россиян смотрят советские фильмы для создания праздничного настроения на Новый год. Среди самых популярных фильмов советского периода выделяют «Иронию судьбы, или С легким паром!» (23%), «Иван Васильевич меняет профессию» (5%) и «Карнавальную ночь» (4%).