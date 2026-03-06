Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 11:17

Нейропсихолог обозначила самый сложный период в браке

Нейропсихолог Пуля: первый год в браке считается одним из самых тяжелых

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Первый год в браке считается одним из самых тяжелых, заявила «Газете.Ru» нейропсихолог Светлана Пуля. По ее словам, в начале семейных отношений люди пребывают под влиянием мощной нейрохимической поддержки.

Первые месяцы совместной жизни окутаны нейрохимическим коконом. Дофамин, окситоцин, серотонин — мозг влюбленного человека буквально находится под действием собственных «наркотиков». Партнер кажется идеальным не потому, что он такой, а потому что нейромедиаторы приглушают критическое мышление. Префронтальная кора, отвечающая за трезвую оценку реальности, работает вполсилы, — объяснила Пуля.

Она отметила, что к концу первого года химия постепенно нормализуется, и партнеры начинают видеть друг друга без идеализирующего фильтра. В этот период они могут испытывать разочарование, поскольку видят любимого человека в новом свете. Эксперт добавила, что, согласно данным исследователей, люди чаще всего разводятся именно в первые годы брака.

Ранее психолог Людмила Борзило заявила, что нарциссы нередко критикуют и обесценивают своих партнеров, проявляя к ним пренебрежение. По ее мнению, такие люди, как правило, используют других для стабилизации своей самооценки.

браки
отношения
психологи
общество
