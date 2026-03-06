Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 14:52

Названо условие, при котором США смогут повлиять на выборы лидера Ирана

Политолог Кортунов: США смогут выбрать лидера Ирана в случае военной победы

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
США смогут повлиять на выборы нового верховного лидера Ирана в случае военной победы над ближневосточным государством, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его словам, существующие институты и законодательные процедуры власти в Иране полностью исключают какое-либо внешнее вмешательство в данный процесс.

В рамках той политической системы, которая сегодня существует в Иране, никакое внешнее управление, в том числе и решение о назначении верховного лидера, невозможно. То есть процедуры уже утвердились и были использованы, в частности, когда приходил к власти уже покойный бывший лидер страны Али Хаменеи. Их никто не отменял и не пересматривал. Поэтому для того чтобы Дональд Трамп (президент США. — NEWS.ru) мог принять участие или навязать своего кандидата на выборах в Иране, требуется смена политического режима. Для этого надо, чтобы нынешние институты власти и процедуры законодательства были перестроены. Ясно, что необходима какая-то тотальная военная победа США и Израиля, — пояснил Кортунов.

Ранее Трамп заявил, что желает лично участвовать в формировании иранского правительства. Он намерен предотвратить приход к власти нового лидера, подобного Хаменеи. По словам главы Белого дома, Вашингтон должен убедиться, что руководитель Ирана будет разумным по отношению к США.

Иран
США
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
