Трамп устроил «Тайную вечерю» в Овальном кабинете на фоне ударов по Ирану Трамп вместе с советниками в Белом доме провел молитву на фоне ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп провел молитву в Овальном кабинете Белого дома в окружении советников и священнослужителей, сообщает The Economic Times. Кадры совместной молитвы появились в распоряжении СМИ на фоне сообщений о совместных американо-израильских ударах по Ирану.

На записи запечатлен момент, когда глава Белого дома находится за своим рабочим столом. Вокруг него собрались люди: те, кто стоит ближе всего к президенту, возложили руки ему на плечи, а остальные участники молитвы сомкнули руки на плечах впереди стоящих, образовав живую цепь.

Как отмечает The Economic Times, происходящее в Овальном кабинете может быть связано с эскалацией на Ближнем Востоке. По данным издания, молитва состоялась на фоне проведения совместных американо-израильских военных ударов по объектам в Иране.

Ранее Трамп заявил о желании лично участвовать в формировании иранского правительства, чтобы предотвратить приход к власти нового лидера, подобного аятолле Али Хаменеи. По словам главы Белого дома, США должны убедиться, что новый лидер Ирана будет разумным по отношению к Америке.