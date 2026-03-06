Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 17:56

«Мы уничтожили»: Трамп о судоходстве в Ормузском проливе

Трамп заявил о решении проблемы судоходства в Ормузском проливе

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP / AdMedia/Global Look Press
Ситуацию с блокированием судоходства в Ормузском проливе удалось разрешить, заявил президент США Дональд Трамп CNN. По его словам, цель была достигнута путем "уничтожения ВМС Ирана". Главу государства процитировала журналистка Дана Бэш, которая созвонилась с политиком по телефону.

Она уже решена. Мы уничтожили ВМС [Ирана], — передала слова Трампа Бэш.

Ранее глава Минэнерго США Крис Райт рассказал, что Вашингтон сначала ослабит военный потенциал Ирана, а уже затем будет готов начать сопровождение торговых судов через Ормузский пролив. По его словам, все военные ресурсы Соединенных Штатов до этого были направлены на «подавление возможности Ирана наносить вред своим соседям и американцам в регионе».

Также британский политик Джим Фергюсон предупредил, что возможное перекрытие Ормузского пролива может иметь катастрофические последствия для мировой экономики. Он назвал происходящее на Ближнем Востоке глобальным экономическим шоком. По его словам, блокаду пролива ощущает на себе весь мир. До этого стало известно, что за последние сутки через Ормузский пролив прошло лишь два коммерческих судна, а нефтяные танкеры полностью прекратили транзит.

