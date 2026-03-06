Зимняя Олимпиада — 2026
В США раскрыли, когда начнут сопровождать суда через Ормузский пролив

Минэнерго США: проход через Ормузский пролив возобновится после ослабления Ирана

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
США сначала ослабят военный потенциал Ирана, а уже затем будут готовы начать сопровождение торговых судов через Ормузский пролив, сообщил глава Минэнерго США Крис Райт в эфире Fox News. По его словам, все военные ресурсы Вашингтона пока направлены на «подавление возможности Ирана наносить вред своим соседям и американцам в регионе».

Сначала мы должны значительно ограничить их возможность создавать неприятности, а затем, как только это будет разумно, мы будем сопровождать суда через проливы и возобновим транспортировку энергоресурсов, — сказал Райт.

Ранее британский политик Джим Фергюсон предупредил, что возможное перекрытие Ормузского пролива может иметь катастрофические последствия для мировой экономики. Он назвал происходящее на Ближнем Востоке глобальным экономическим шоком. По его словам, блокаду пролива ощущает на себе весь мир.

До этого стало известно, что за последние сутки через Ормузский пролив прошло лишь два коммерческих судна, а нефтяные танкеры полностью прекратили транзит. Также ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков подтвердил, что перекрытие пролива существенно влияет на стоимость сырья.

