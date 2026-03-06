Стала известна реальная обстановка в Ормузском проливе Bloomberg: через Ормузский пролив не прошло ни одного танкера за сутки

За последние сутки через Ормузский пролив прошло лишь два коммерческих судна, а нефтяные танкеры полностью прекратили транзит, сообщает Bloomberg. Таким образом, судоходство там почти полностью остановилось.

Судоходство в Ормузском проливе практически полностью остановилось, за последние 24 часа не было ни одной поставки нефти, поскольку война на Ближнем Востоке нарушает функционирование этого жизненно важного водного пути, — сказано в материале.

Тем временем ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков выразил мнение, что цена на газ может подняться до $1500 за тысячу кубометров на фоне военной операции США в Иране. По его словам, перекрытие Ормузского пролива существенно влияет на стоимость сырья.

На фоне этого политолог Александр Рар предположил, что европейские страны могут вновь обратиться к России за поставками энергоносителей в случае длительного закрытия Ормузского пролива и нехватки американского СПГ. По его словам, Венгрия уже пошла на этот шаг, не желая разрушать национальную экономику из-за политических решений Брюсселя.