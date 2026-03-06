«Форум в большом городе» собрал 16,5 миллиона зрителей

«Форум в большом городе», посвященный наступающему Международному женскому дню, на платформе VK собрал 16,5 миллиона зрителей, а на самом событии присутствовали 1800 гостей. Участие в нем приняли более 100 успешных женщин.

В рамках форума состоялось 18 дискуссий на различные темы: инструменты вовлечения аудитории, преимущество женщин в политике, новые вызовы после высоких спортивных достижений и освоении «мужских» профессий, таких как дирижер, автогонщик, командир воздушного судна, военный корреспондент, футболист и комментатор хоккейных матчей. Также на форуме впервые работала менторская площадка, где проходили индивидуальные встречи с экспертами.

В мероприятии приняли участие звезды: телеведущая Светлана Бондарчук, актриса Настасья Самбурская, ведущая Ида Галич, блогерша Маша Милаш, тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Гоша Куценко и Дмитрий Нагиев также пришли поздравить женщин и ответить на вопросы зрителей.

Ранее сообщалось, что количество авторов платформы «VK Видео» увеличилось до 400 тыс. человек. Число просмотров тем временем за год выросло в 1,7 раза, а время, проведенное за роликами, — в 1,9 раза. Всего на платформе появилось в 2,8 раза больше контента, чем за год до этого.