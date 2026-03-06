3 классные закуски к вину и шампанскому: простые идеи к 8 Марта или любой вечеринке

Когда собираются друзья или хочется устроить небольшой вечер с бокалом вина, всегда выручают простые закуски. Они готовятся буквально за несколько минут, но выглядят красиво и отлично подходят к сыру, шампанскому и легким напиткам. Вот три идеи, которые часто исчезают со стола быстрее всего.

Запеченный камамбер с медом и орехами

Это одна из самых эффектных закусок. Разрезаешь — и мягкий сыр буквально тянется. Камамбер — 100 г, мед — 1 ст. л., грецкие орехи — 3–4 шт. Сыр выкладываю на лист пергамента и делаю неглубокие надрезы на поверхности. Поливаю медом и посыпаю рублеными орехами. Запекаю в духовке около 10 минут при температуре 180 °C. Подаю сразу, пока середина мягкая. Рядом хорошо поставить подсушенный багет или крекеры.

Канапе с виноградом и сыром

Очень простая, но очень удачная закуска к вину. Твердый сыр — 150 г, виноград без косточек — 1 небольшая гроздь, орехи (миндаль или грецкие) — горсть. Сыр нарезаю небольшими кубиками. На шпажку нанизываю виноград и кусочек сыра и подаю с орехами. Получаются аккуратные канапе, которые удобно брать руками.

Хрустящие тосты с творожным сыром и лососем

Нежная и легкая закуска, которая отлично подходит к шампанскому. Багет — 1 шт., творожный сыр — 150 г, слабосоленый лосось — 120 г, огурец и лимон — по вкусу, укроп — небольшой пучок. Багет нарезаю тонкими ломтиками и слегка подсушиваю на сковороде или в духовке. Намазываю творожный сыр, сверху кладу ломтик лосося, немного укропа, огурца и лимона.

