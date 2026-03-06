3 новеньких салата к 8 Марта — порадуют любую девушку. Тут и курица, и говядина, и овощи

К празднику всегда хочется приготовить что-то новое, но без сложных ингредиентов и долгой готовки. Эти салаты как раз из таких: продукты простые, сочетания удачные, а на столе смотрятся ярко и по-весеннему. Подойдут и для праздничного ужина, и для уютных посиделок с подругами.

Салат «Околица»

Очень сытный и ароматный салат с мясом, фасолью и свежими овощами. Получается насыщенный вкус с лёгкой пикантной ноткой. Говядина — 300 г, свежие огурцы — 150 г, маринованные огурцы — 150 г, морковь — 200 г, консервированная красная фасоль — 1 банка, кинза — небольшой пучок, майонез — по вкусу, соль — по вкусу. Говядину отвариваю до мягкости и нарезаю тонкой соломкой. Свежие и маринованные огурцы режу так же. Морковь натираю на крупной тёрке, фасоль промываю от жидкости, кинзу мелко рублю. Всё соединяю в салатнике, добавляю соль и майонез, аккуратно перемешиваю.

Салат «Фантазия»

Свежий, сочный и очень лёгкий салат с хрустящими овощами. Свежие огурцы — 2 шт., красный сладкий перец — 1 шт., пекинская капуста — небольшой кочан, красный лук — ½ шт., консервированная кукуруза — 1 банка, твёрдый сыр — 100 г, майонез — по вкусу, соль и перец — по вкусу. Капусту, перец и лук нарезаю тонкой соломкой. Огурцы и сыр режу небольшими кусочками. С кукурузы сливаю жидкость. Всё соединяю в салатнике, добавляю соль, перец и майонез, перемешиваю.

Салат «Весенний каприз»

Очень нежный и яркий салат, который особенно нравится на праздничном столе. Куриное филе — 250 г, яйца — 3 шт., свежий огурец — 1 крупный, зелёный горошек — 1 банка, сыр — 120 г, укроп — небольшой пучок, майонез — по вкусу. Куриное филе отвариваю и нарезаю кубиками. Яйца отвариваю и измельчаю. Огурец режу небольшими кусочками, сыр натираю на тёрке, укроп мелко рублю. Добавляю зелёный горошек, заправляю майонезом и аккуратно перемешиваю.