В России появились «бьюти-мошенники»

Мошенники в преддверии 8 Марта стали массово воровать аккаунты мастеров красоты с данными клиентов, сообщает Telegram-канал SHOT. Сначала подставной клиент звонит мастеру с двух разных номеров: если ответить на любой из этих звонков, связь тут же прервется. После этого злоумышленник просит подсказать последние четыре цифры номера, с которого он сейчас якобы звонил, так как «запутался» в своих сим-картах.

По данным канала, мастер может отправить эти цифры и лишиться аккаунта, так как они — код для программы, получающей доступ к нему. После этого мошенники переходят на следующих жертв — друзей и родственников мастеров красоты.

Ранее сообщалось, что сотрудница полиции в Чите не позволила пенсионерке перевести 3 млн рублей мошенникам. Аферисты поддерживали связь с 79-летней местной жительницей в течение двух дней.

До этого юрист Александр Хаминский рассказал, что, чтобы снизить риск стать жертвой онлайн-мошенников, рекомендуется закрыть профили в социальных сетях. Он посоветовал скрыть номер телефона в мессенджерах и включить на всех сервисах двухфакторную аутентификацию.