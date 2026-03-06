Месть Венгрии за «Дружбу», ракетная «удочка» для Зеленского: что дальше

«Золотой экипаж» украинского Ощадбанка попал в ловушку: Венгрия задержала инкассаторов с $40 млн, €35 млн и 9 кг золота, президент Украины Владимир Зеленский готовит новую авантюру, чтобы выпросить у США ракеты для Patriot, однако в России сомневаются, что американская сторона клюнет на эту удочку. Тем временем в Кремле заявили, что войну на Ближнем Востоке может остановить только тот, кто ее начал, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Украинский грузовик с золотом оказался у венгров

Инкассаторы украинского государственного Ощадбанка были задержаны в Венгрии. Известно, что они перевозили крупную сумму денег и драгоценный металл. По информации самой организации, перевозка осуществлялась в рамках международного соглашения с австрийским Райффайзен Банком.

«Перевозка денежных средств и ценностей осуществлялась Ощадбанком в рамках и во исполнение международного соглашения с Райффайзен Банком, Австрия. <...> Объем ценностей, находившихся в похищенных автомобилях, составлял $40 млн (3,17 млрд рублей. — NEWS.ru), €35 млн (3,2 млрд рублей. — NEWS.ru) и 9 кг золота», — говорится в сообщении.

В Ощадбанке утверждают, что служба безопасности отследила GPS-маячки инкассаторских машин. Там отметили, что транспорт находится в центре Будапешта, неподалеку от здания одной из венгерских силовых структур.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто, в свою очередь, потребовал от Украины объяснений в связи с задержанием машины, перевозившей такие крупные суммы. По его словам, возникает вопрос о возможной принадлежности средств украинской «военной мафии».

Полиция Будапешта Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Справедливо возникает вопрос, не идет ли речь о деньгах украинской военной мафии. Мы требуем немедленных ответов и объяснений от украинской стороны на эти серьезные вопросы», — подчеркнул он.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинские власти не располагают информацией о причинах задержания сотрудников банка, а также об их текущем местонахождении. Он обвинил Будапешт в захвате заложников, хищении и государственном терроризме.

Между тем правоохранительные органы Венгрии уже начали расследование в отношении задержанных. Известно, что уже возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании денег.

На Украине в ответ завели дело по факту задержания инкассаторских машин. Киев квалифицирует произошедшее как похищение граждан и захват заложников. В Нацполиции страны заявили, что уже обратились в Европол, а также в налоговую службу и полицию Венгрии для координации действий и установления всех обстоятельств.

Отмечается, что конфликт между Украиной и Венгрией разгорелся после блокировки Киевом работы трубопровода «Дружба» в конце января. По нему в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть. В ответа на эти действия Будапешт заблокировал пакет военной помощи от Евросоюза.

Зеленский вновь затеял авантюру, но США не клюнут

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что Украина во главе с Зеленским усилит атаки на российские тылы, чтобы заинтересовать американцев и выбить для себя дефицитные ракеты для систем ПВО Patriot. Однако, по мнению специалиста, попытка Киева уже обречена на провал и США вряд ли не нее «клюнут».

ПВО Patriot Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

«Зеленский пытается продемонстрировать США свои силы, мол, смотрите, какие мы мастера, мы вам предлагаем направить своих советников, а вы нам в обмен дайте ракеты для комплексов Patriot. И это такое шоу, которое призвано произвести на Пентагон и Трампа впечатление. Но я сомневаюсь, что американцы клюнут на эту удочку», — сказал он.

Политолог-американист Павел Дубравский заявил, что Зеленский столкнулся с серьезным кризисом поддержки, поскольку США и ЕС переключили свои ресурсы и внимание на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, потеря фокуса со стороны западных СМИ и политиков лишает Киев того привилегированного статуса главной «звезды» новостных сводок, которым он обладал в предыдущие годы.

Трамп, в свою очередь, призвал Зеленского к решительным действиям и заключению сделки. Однако, по его мнению, украинский политик пока не проявляет достаточной готовности к переговорам, в отличие от президента России Владимира Путина.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров также заметил, что Зеленский активизировал риторику в отношении ближневосточного конфликта, пытаясь сохранить поставки ракет для своей армии. По его словам, за четыре дня боевых действий США и Израиля против Ирана в регионе было израсходовано боеприпасов больше, чем за четыре года на Украине.

«За четыре дня войны в Иране израсходовано ракет больше, чем за четыре года на Украине. Зеленский понимает, что украинские системы Patriot не получат никаких дополнительных ракет ни за деньги, ни без них. Поэтому он пытается вмонтироваться в эту ближневосточную историю, чтобы хоть каким-то образом быть полезным», — подчеркнул он.

Песков раскрыл, кто может остановить войну на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке может закончить тот, кто его начал. Боевые действия между коалицией США — Израиль и Ираном начались 28 февраля.

Дым после взрыва в Тегеране, Иран Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press

«Ее (войну на Ближнем Востоке. — NEWS.ru) может остановить только тот, кто ее начал, что они, с нашей точки зрения, и должны сделать», — сказал Песков.

Трамп же заявил, что США не примут никаких соглашений с Ираном кроме его полной и безоговорочной капитуляции. По его словам, Вашингтон готов помочь организовать выборы «приемлемого лидера».

«Не будет никакой сделки с Ираном, кроме безусловной капитуляции! После этого и после выбора великого и приемлемого лидера [в Иране], мы и наши замечательные и очень смелые союзники и партнеры будем неустанно работать, чтобы отвести Иран от края разрушения, сделав его экономически лучше, крупнее и сильнее, чем когда-либо прежде», — написал республиканец.

Иранский посол в Москве Казем Джалали отметил, что кризис вокруг Ирана еще может быть урегулирован дипломатическим путем, однако капитуляция Тегерана исключена. По его словам, Иран всегда был готов к ведению переговоров. Он отметил, что иранский народ не собирается сдаваться, несмотря на агрессию США и Израиля.

