Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 11:34

В Ощадбанке раскрыли детали задержания украинских инкассаторов в Венгрии

Ощадбанк: задержанные в Венгрии инкассаторы перевозили $80 млн и 9 кг золота

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Инкассаторы украинского государственного Ощадбанка, ранее задержанные в Венгрии, перевозили крупную сумму денег и драгоценный металл, сообщила пресс-служба кредитной организации. По информации банка, перевозка осуществлялась в рамках международного соглашения с австрийским «Райффайзен Банком».

Перевозка денежных средств и ценностей осуществлялась Ощадбанком в рамках и во исполнение международного соглашения с «Райффайзен Банк», Австрия. <...> Объем ценностей, находившихся в похищенных автомобилях, составлял $40 млн (3,17 млрд рублей. — NEWS.ru), €35 млн (3,2 млрд рублей. — NEWS.ru) и 9 кг золота, — говорится в сообщении.

В Ощадбанке утверждают, что служба безопасности отследила GPS-маячки инкассаторских машин. По информации банка, транспорт находится в центре Будапешта, неподалеку от здания одной из венгерских силовых структур. Местонахождение сотрудников банка до сих пор неизвестно, заявили в учреждении.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что власти Венгрии задержали семерых граждан Украины — сотрудников государственного Ощадбанка. Инцидент произошел в Будапеште.

банки
ощадбанк
Венгрия
задержания
инкассаторы
деньги
золото
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солист группы «Три дня дождя» стал отцом второго сына за полгода
Реклама в Telegram запрещена или нет? Что сказали в ФАС и РКН, разъяснения
Экс-игрок сборной СССР объяснил провал «Спартака» в матче с «Динамо»
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты
В Кремле раскрыли, к чему приведет размещение ядерного оружия в Финляндии
Жительница Кировска смогла вернуть деньги, переданные мошенникам
В России призвали иранцев уничтожить мировое зло во главе с Трампом
Более 2 тыс. украинских БПЛА перехватили в зоне СВО за неделю
Житель Петербурга предстанет перед судом за повторную езду в нетрезвом виде
Судью задержали после матча «Химки» — «Алания»
Названа истинная причина отправки украинских военных для охраны баз США
Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке цветов к 8 Марта
Назван новый худрук МХАТ имени Горького
Песков рассказал о сотрудничестве России с Китаем и Индией
Ромашина раскрыла секрет многолетнего доминирования российских синхронисток
Психиатр объяснил, как пережить начало самостоятельной жизни ребенка
Морские силы разгромили восемь вражеских БЭК
Королевская семья Британии: новости, Эндрю сотрудничал со спецслужбами РФ?
Назначен исполняющий обязанности ректора Школы-студии МХАТ
Песков предупредил Финляндию о последствиях ошибочного шага
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.