В Ощадбанке раскрыли детали задержания украинских инкассаторов в Венгрии Ощадбанк: задержанные в Венгрии инкассаторы перевозили $80 млн и 9 кг золота

Инкассаторы украинского государственного Ощадбанка, ранее задержанные в Венгрии, перевозили крупную сумму денег и драгоценный металл, сообщила пресс-служба кредитной организации. По информации банка, перевозка осуществлялась в рамках международного соглашения с австрийским «Райффайзен Банком».

Перевозка денежных средств и ценностей осуществлялась Ощадбанком в рамках и во исполнение международного соглашения с «Райффайзен Банк», Австрия. <...> Объем ценностей, находившихся в похищенных автомобилях, составлял $40 млн (3,17 млрд рублей. — NEWS.ru), €35 млн (3,2 млрд рублей. — NEWS.ru) и 9 кг золота, — говорится в сообщении.

В Ощадбанке утверждают, что служба безопасности отследила GPS-маячки инкассаторских машин. По информации банка, транспорт находится в центре Будапешта, неподалеку от здания одной из венгерских силовых структур. Местонахождение сотрудников банка до сих пор неизвестно, заявили в учреждении.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что власти Венгрии задержали семерых граждан Украины — сотрудников государственного Ощадбанка. Инцидент произошел в Будапеште.