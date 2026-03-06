Засекреченная карта провидцев: где на Земле можно спастись от Апокалипсиса

Мир сходит с ума от войн и изменений климата, а человечество ищет ответ на вопрос: где спрятаться на случай Апокалипсиса? Нейросети изучили предсказания Ванги, Эдгара Кейси, Нострадамуса и других провидцев и создали карту самых безопасных мест на нашей планете.

«Ковчег человечества» в Сибири

Американский «спящий пророк» Эдгар Кейси, чьи предсказания о Второй мировой войне сбылись с пугающей точностью, утверждал, что материковая плита, на которой стоит большая часть России, окажется самой устойчивой, а центром будущей цивилизации станет Западная Сибирь.

«Именно из России будет исходить надежда всего мира», — предрекал Кейси.

Болгарская провидица Ванга в беседе с писателем Валентином Сидоровым говорила о Святом Сергии Радонежском, который оберегает Россию от бед: «Он держит Русь на ладони».

«Нет силы, которая смогла бы сломить Россию. Россия будет развиваться, расти и крепнуть. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира», — утверждала Ванга.

Индийский ведический астролог Анурадха Верма в 2023 году в программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1» сделала сенсационное заявление: «Самое безопасное место на планете — Юг России». Когда Канаду, Африку и Америку накроют наводнения и цунами, Россия будет защищена от водной стихии.

Астролог Павел Глоба добавил к этой картине Север РФ: «Север будет активно заселяться людьми. Климат там станет мягче на какое-то время». Елена Рерих, ссылаясь на древние знания, писала, что «заповедным местом» и центром будущего духовного возрождения России станет Алтай.

Лошади пасутся на горе в Кош-Агачском районе Республики Алтай Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Таким образом, карта безопасных зон в России выглядит так: Западная Сибирь (центр новой цивилизации по Кейси), Юг России (защита от водной стихии по Верма), Север и Арктика (заселение под небесной защитой по Глобе), Алтай (духовный центр по Рерихам).

Точечные убежища в Европе и США

Провидцы не балуют Европу оптимистичными прогнозами. Однако несколько мест называют относительно безопасными: Ирландия (слишком далеко от атак с востока), Шотландия и Уэльс (останутся над водой, в то время как Англия будет затоплена), горные районы Швейцарии и возвышенные части Нидерландов и Бельгии.

Отдельно стоит французская деревня Бюгараш — она считается убежищем благодаря горе Пик-де-Бюгараш, где, по слухам, живут инопланетяне, готовые эвакуировать избранных.

Американская ясновидящая Лори Тойе получила информацию о «Золотых городах» — духовных убежищах во время катаклизмов. Она назвала пять таких зон в США: Аризона и Нью-Мексико, Иллинойс и Индиана, Джорджия и Южная Каролина, Монтана и Айдахо, Колорадо, Канзас и Небраска. Всего в мире существует 51 такой город.

Составили рейтинг самых безопасных штатов на случай вторжения НЛО и уфологи: Вирджиния, Алабама, Миннесота, а также Массачусетс, Нью-Йорк, Флорида, Висконсин, Северная Каролина, Аляска, Джорджия.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Затопленные Англия и Нидерланды

Лидерами самых опасных мест на Земле стали Великобритания и Нидерланды, которые, по древним прогнозам, практически целиком уйдут под воду Северного моря. Эдгар Кейси предсказывал полное разрушение Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. Марсель, по нескольким источникам, тоже будет затоплен или «утонет в грязи».

Не ждет ничего хорошего и страны Прибалтики. По предсказаниям Владимира Жириновского, Литва, Латвия и Эстония могут быть оккупированы или уничтожены. А Украине многие провидцы предрекают исчезновение как государства. Эдгар Кейси предупреждал, что уйти под воду могут крупные города Японии, а Калифорния, по его прогнозам, станет островом после тектонических сдвигов.

