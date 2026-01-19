Назван топ-7 пророчеств Ванги и Нострадамуса, которые уже начали сбываться

Известные мировые предсказатели — Ванга, Нострадамус, Алоис Ирльмайер — сделали множество пророчеств на 2026 год. Некоторые из них — тревожные и даже страшные. Какие прогнозы начинают сбываться — в материале NEWS.ru.

Вступит ли человечество в контакт с инопланетянами в 2026 году

Болгарская предсказательница Ванца, скончавшаяся в 1996 году, оставила множество пророчеств. В частности, в конце XX века она рассказала о неизбежной встрече человечества с внеземной цивилизацией в 2026-м.

Некоторые эксперты связывают это предсказание с появлением в Солнечной системе объекта 3I/ATLAS. Часть ученых считают его не межзвездной кометой, а космическим кораблем инопланетян или их разведывательным зондом. В частности, в их числе — профессор Гарварда астрофизик Ави Леб. Он привел 12 аномалий в доказательство того, что объект 3I/ATLAS не является кометой. Выводы исследователя вызвали жаркие обсуждения и множество конспирологических теорий.

Специалист в сфере эзотерики Татиана Молосова рассказала NEWS.ru, что французский астролог Андре Барбо писал о необычных небесных гостях, меняющих представление о космосе. «Это перекликается с ажиотажем вокруг межзвездных объектов вроде 3I/ATLAS», — пояснила она.

Начнется ли третья мировая война в 2026 году

Еще одно тревожное предсказание Ванги — начало третьей мировой войны в наступившем году. Одна из причин — серьезное обострение конфликта между Западом и Востоком. В эти дни весь мир наблюдает очередной виток эскалации в отношениях США и Ирана. В Исламской Республике ранее прошли многотысячные акции протеста. За Иран вступились многие восточные государства, а позицию Америки поддержали ряд стран Европы.

О том, что локальные конфликты перерастут в 2026 году в глобальную войну, заявлял и Нострадамус.

Начнется ли в мире новая пандемия из-за арктических вирусов

Американский мистик Эдгар Кейси в XX веке говорил о «новых болезнях, возникающих из тающих льдов». Эксперты связывают его предсказания с недавними находками древних вирусов в Арктике и таянием ледника Судного дня в Западной Антарктиде.

В частности, речь идет о вирусе Pithovirus sibericum возрастом 30 тыс. лет, извлеченном из вечной мерзлоты. После размораживания он способен поражать амеб, словно не провел в ледяном плену три десятка тысячелетий. Питовирус безопасен для человека, однако он доказал, что древнейшие патогены способны сохранять жизнеспособность в арктических льдах. Кроме того, «проснулся» вирус Mollivirus sibericum. Рекорд побил Pandoravirus yedoma — его возраст составил 48,5 тыс. лет.

Начнется ли война за воду в мире в 2026-м

Болгарская прорицательница Теодора Стефанова предсказывала войну на планете за воду, а не нефть. Мировые конфликты вокруг водных ресурсов начали заметно обостряться в последнее время.

Ранее в Еврокомиссии высказали опасения, что нарастающая на континенте нехватка пресной воды может привести к открытым противостояниям. Сейчас фиксируются локальные конфликты, например между двумя испанскими областями — Арагоном и стремящейся к независимости Каталонией.

О том, что соперничество за контроль над источниками пресной чистой воды может привести к серьезным военным конфликтам, говорят уже давно. Достаточно вспомнить недавние столкновения на границе Киргизии и Таджикистана.

В частности, сохранение контроля Израиля над захваченными Голанскими высотами объясняется в первую очередь тем, что там берут свое начало важнейшие реки. В отличие от нефти и газа, воду не получить с Ближнего Востока или из пустынь Центральной Азии.

Как роботы захватывают мир

По словам Молосовой, средневековая монахиня Хильдегарда Бингенская писала, что в 2026 году наступит время, когда «люди будут слышать мир через машины».

«Сегодня это удивительно созвучно буму нейросетей, голосовых ассистентов и ИИ-посредников в общении», — утверждает собеседница NEWS.ru.

В 2025-м крупнейшие мировые технологические гиганты вложили около $350 млрд в борьбу за лидерство в области искусственного интеллекта. В 2026 году инвестиции могут вырасти еще на $50 млрд. В итоге мы можем получить антропоморфных роботов, умные дома и нейросети, которым человек будет не нужен.

Исчезнут ли офлайн-магазины в 2026 году

Австрийский провидец Алоис Ирльмайер в 1950-х говорил о «мире, где дороги торговли резко изменятся».

В 2026 году мы фактически наблюдаем перестройку глобальных логистических цепочек, санкционные ограничения и новые торговые союзы. Прежние форматы торговли, похоже, безвозвратно уходят в прошлое.

Маркетплейсы становятся все популярнее. В мире, в том числе и в России, исчезают классические торговые центры. По оценкам вице-президента Гильдии управляющих и девелоперов Елены Бодровой, на площадях ТЦ могут расположиться швейные производства, сортировочные центры, предприятия, занимающиеся фасовкой лекарственных средств или биологически активных добавок.

Ждет ли мир информационная война

Русский философ-провидец Даниил Андреев предупреждал о начале эпохи информационных бурь в 2026 году.

«Медиавойны, ведущиеся сегодня по всему миру, становятся по своим последствиям не менее катастрофичными и тяжелыми, чем противостояния в их классической форме. Взгляните, например, на фейки, которые регулярно генерируют украинские власти. Или обратите внимание на Ближний Восток — информационные бури во многом управляют планетой», — пояснил в разговоре с NEWS.ru военный политолог Олег Иванников.

По его словам, пик противостояния в информационном пространстве может наступить в 2026-м.

