16 февраля 2026 в 16:34

Тайна Ванги: три пророчества на 2026 год, которые она запретила публиковать

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Болгарская провидица Ванга, которую называют «балканским Нострадамусом», ушла из жизни в 1996 году, забрав с собой множество тайн. Ближайшее окружение ясновидящей десятилетиями скрывало три пророчества на 2026 год. Что именно Ванга запретила обнародовать при жизни?

Нас ждет встреча с НЛО в ноябре?

Самое сенсационное и тщательно скрываемое предсказание касается визита на землю инопланетян. Кум Ванги Сергей Косторной, долгие годы хранивший молчание, наконец рассказал: провидица говорила о контакте с внеземной цивилизацией, который должен произойти именно в ноябре 2026 года.

«Она ответила, что они давно среди нас. Мы их просто не видим», — привел Косторной слова Ванги.

По свидетельству близких, ясновидящая описывала огромный космический корабль, который войдет в атмосферу Земли. Но самое шокирующее — Ванга утверждала, что ключи к мирному контакту с пришельцами спрятаны в России.

«В России очень много мест, которые являются источниками силы. Они 12 тысяч лет назад были зарезервированы. Места на Алтае, там, где гора Белуха, Байкал, там, где Тунгусский метеорит упал. Это зарезервированные источники силы духовной. Когда прилетит межзвездный корабль, он их активирует», — процитировал провидицу Косторной.

Россия станет центром возрождения

Второе запретное пророчество касается судьбы России. Писатель Валентин Сидоров, лично общавшийся с Вангой, записал ее слова, которые провидица просила не разглашать до наступления срока: «Все растает, как лед. Лишь одно останется нетронутым — слава Владимира, слава России!».

Современные интерпретаторы, включая пророка из Одессы Андрея Гиперборея, видят в этом указание на грядущее духовное лидерство России: «Как орел, воспарит Россия над землею и осенит всю землю своими крыльями. Все, даже Америка, признают ее духовное превосходство».

Ванга также предупреждала: «Много несчастий ждет тех, кто идет против России». В трудные времена, по ее словам, произойдет обращение к глубинным национальным ценностям, и именно это духовное возрождение станет силой, которая поможет пережить все и выйти к победе.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Нейросети могут принести голод

Третье пророчество, которое Ванга велела уничтожить, касалось восстания машин, которое повлечет за собой голод. По свидетельствам очевидцев, провидица видела «пустые поля» и «запустение» в глобальном масштабе. Причиной этого запустения могло стать «нечто», что изменит жизнь людей, а именно искусственный интеллект, который выйдет из-под контроля. Провидица предупреждала, что мысли нейросетей не должны подменять естественные, отбирая у людей независимость.

Западные СМИ, включая The Economic Times, интерпретируют это как «U-turn в развитии ИИ» — момент, когда человечество столкнется с такой угрозой или моральной дилеммой, что придется пересмотреть само отношение к технологиям.

При этом скептики напоминают: ни одного официального, написанного самой Вангой «календаря пророчеств» не существует. Большинство записей — рассказы очевидцев, интерпретации журналистов и родственников, а не научно доказанные факты.

