Таблетки от старости, бессмертные аватары: что ждет мир после 2030 года?

Люди, рожденные после 2000 года, смогут жить вечно, а старость начнут лечить как болезнь — это больше не пророчества, а настоящая дорожная карта для миллиардеров и ведущих ученых. Что может ожидать человечество после 2030 года?

Кто верит в скорое бессмертие

Британский биогеронтолог Обри ди Грей утверждает, что первый человек, который проживет до 1000 лет, уже ходит по Земле. Ученый разработал концепцию SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence — стратегию достижения незначительного старения инженерными методами).

Она позволяет лечить старость как болезнь, ремонтируя клеточные повреждения и очищая клетки от загрязнений. По его расчетам, с большой долей вероятности «к 2030 году мы получим технологии, позволяющие доживать до 150 лет».

Похожими исследованиями занимается и российский миллиардер Дмитрий Ицков в своем проекте «Аватар-2045». Его цель радикальнее: полный перенос сознания в небиологическое тело-аватар. Хотя конечный горизонт — 2045 год, к 2030 году его команда планирует создать работающий интерфейс «мозг-компьютер» для дистанционного управления искусственным телом. Это первый шаг к «цифровому бессмертию».

О том, что в скором времени люди смогут доживать до 150 лет, сказал и президент России Владимир Путин. На конференции «Сбера» AI Journey он допустил возможность увеличения продолжительности жизни благодаря развитию технологий и медицины, отметив при этом, что человеку «всегда будет мало». Путин подчеркнул, что ключевым является не столько долголетие, сколько качество и смысл жизни.

В ноябре 2025 года газета New York Times сообщила о китайских разработках таблеток на основе соединений, содержащихся в экстракте виноградных косточек, с перспективой продления жизни до 150 лет.

Что говорит официальная наука

Американский предприниматель Илон Маск с Neuralink и другие стартапы уже демонстрируют, как чипы считывают сигналы мозга. К 2030 году такие интерфейсы могут помочь парализованным, а в перспективе — создать резервную копию нейронных связей.

Главным помощником в достижении долголетия могут стать нейросети. Искусственный интеллект сможет проанализировать все данные нашего организма, смоделировать работу мозга и найти лекарства от старения. Именно ИИ станет главным «доктором» для человека будущего.

Демонстрируют чудеса генной инженерии и CRISPR-технологии (так называемые «молекулярные ножницы» для сверхточного редактирования ДНК. — NEWS.ru): они позволяют редактировать гены, «обрезая поврежденные участки». С 2023 года система помогает лечить наследственные заболевания, ВИЧ и рак, улучшать сельскохозяйственные культуры и создавать новые биоматериалы.

Компания Altos Labs, куда вложились основатель Amazon Джефф Безос и сооснователь интернет-компании Mail.Ru Group Юрий Мильнер, изучает перепрограммирование клеток для их омоложения. Цель биотехнологов — не бессмертие, а радикальное продление «периода здоровья». Исследования начались в 2022 году и продолжаются до сих пор.

Элита станет бессмертной

По мнению экспертов, если способ продления жизни будет найден, «бессмертие» станет платной услугой, что увеличит пропасть между «вечноживущей элитой» и остальными людьми. Также многие задаются вопросом: если ученые научатся помещать сознание в роботов или облако данных, то останется ли это сознание человеческим?

Как бы то ни было, наблюдатели предполагают, что к 2030 году мы увидим работающий прототип «цифрового двойника» — простейшей копии личности для общения, а также первого человека, чье старение удалось замедлить. Исследователи не исключают, что в течение пары лет в широкий обиход войдут ИИ-доктора и консультанты, продлевающие активную жизнь на десятки лет.

