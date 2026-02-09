«Спасутся в России»: найдено шок-предсказание Жириновского об Израиле

В одном из своих политических пророчеств депутат Владимир Жириновский заявил: в скором времени в Россию переселятся 20 млн евреев из Израиля, Европы и США. По мнению, которое высказывал покойный политик, «Израиль погибает», а его граждане могут создать «еврейское государство» на Урале. Что об этом известно?

Появится ли «московская еврейская республика»

В 2004 году в одном из своих интервью в шоу «Два против одного» на телеканале «РЕН ТВ — Петербург» Владимир Жириновский заявил: в ближайшие пару десятилетий на Ближнем Востоке случится ядерный конфликт и Израиль применит ядерное оружие против Палестины. Депутат предположил, что параллельно начнется война между Индией и Пакистаном. А затем «будет нанесен удар по Китаю». Как следствие, «лопнет Евросоюз» и наступит «крах США», а из Израиля начнется очередной «исход евреев». По расчетам Жириновского в 2004 году, это могло случиться уже «в ближайшие 20 лет», то есть после 2024 года.

«Все они хлынут в Россию. Здесь будет их „база спасения“. Они просчитали уже: у Америки нет будущего. Уже готовят перемещение американских и европейских евреев в Россию. Им нужна московская еврейская республика: от Воронежа до Архангельска, от Перми до Петербурга», — считал политик.

Россия станет богатейшей страной

По предсказанию Жириновского, численность населения гипотетической республики может составить 100 млн человек, 20 млн из которых переселятся из-за границы, а остальные переместятся из России и стран СНГ. Евреев из них, как предполагал политик, будет только четверть. Он отметил, что видит в этом «угрозу для русского народа», хотя и не отрицает, что переселение евреев принесет России годы процветания.

«Нас ждет отход всей еврейской мировой диаспоры в Россию. И здесь смогут создать вечное еврейское государство, где они успокоятся, наконец. Все мировые деньги стекутся сюда. Все достижения человечества будут только здесь, в России. Поэтому у России есть будущее!» — предсказывал парламентарий.

Фото: Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он добавил, что в последние годы главной стратегической целью еврейского народа является поиск «убежища», где они смогут «жить спокойно, чтобы их не трогали». По его словам, сейчас они живут в Израиле «как на пороховой бочке» и им приходится уже 50 лет воевать с арабскими странами.

«Но в конце концов арабы их сметут, им придется уезжать. Россия может стать их последним причалом», — предсказал депутат.

Согласно российской Конституции, действия, направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям не допускаются. В 2004 году такого пункта не было.

Могут ли евреи переселиться на Украину

Жириновский считал: если Россия станет мощной и процветающей, это будет преградой для создания «великого еврейского государства» в РФ. Тогда, как предполагал политик, они попытаются найти для себя «новую родину на Украине».

«Можно разыграть „русскую национальную карту“. Не антисемитизм, а „русская карта“. В России единственная Конституция в мире, где про русских ничего не сказано. Слова „русский“ нет в Конституции вообще. Нужно объявить Россию русским государством, православным, сделать ее мощной, сильной. Тогда у нас будет шанс на выживание», — подчеркнул Жириновский.

