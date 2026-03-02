Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 00:49

В России сообщили о попытках диверсий на двух газопроводах

Посольство РФ в Анкаре сообщило о попытках диверсий на «Турецком потоке»

Строительство газопровода «Турецкий поток» Строительство газопровода «Турецкий поток» Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Попытки диверсий были зафиксированы против инфраструктуры газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», сообщили «Известиям» представители посольства России в Анкаре. По их информации, турецкая сторона была проинформирована об инцидентах.

Действительно, ранее нашими недоброжелателями предпринимались попытки совершить диверсии в отношении инфраструктуры «Турецкого потока» и «Голубого потока», — отметили дипломаты.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ уведомила Турцию о вероятных украинских диверсиях на газопроводах «Голубой поток» и «Турецкий поток» в Черном море. Информация была передана Анкаре, после того как российские спецслужбы узнали о готовящихся актах саботажа.

Глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров допустил, что Украина может организовать подрыв газопровода «Голубой поток» уже в 2026 году. По его словам, Киев способен осуществить диверсию при поддержке Запада. Эксперт указал, что угроза для газопроводов без действий в отношении Украины, вероятно, неразрешима.

Турецкий поток
диверсии
Россия
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не на этой неделе»: Трамп высокомерно «осадил» вышедший на переговоры Иран
Налет БПЛА на Новороссийск 2 марта: попадание в многоэтажку, что известно
Куда поехать в отпуск на море за границу весной 2026-го: топ-6 стран, цены
Загадка смерти великого борца: что на самом деле случилось с Сайтиевым
«Самые счастливые»: российские туристы чудом избежали ударов в Дубае
В России сообщили о попытках диверсий на двух газопроводах
Спецборт МЧС вывезет из Египта десятки эвакуированных из Израиля россиян
Дуров сравнил безопасность в Дубае и Европе
«Ожидаем жертв»: Трамп озвучил базовые последствия атаки против Ирана
Стало известно, почему россиян пока что не эвакуируют из Израиля
Обломки БПЛА рухнули на жилой дом в Краснодарском крае
Похоронил СССР и ушел: за что Россия никогда не простит Горбачева
Составлен список российских звезд, которые находятся под обстрелами в Дубае
Американский авианосец «ушел» после решительной операции КСИР
КСИР заявил о десятках погибших в Хайфе в результате иранского удара
«Евротройка» пригрозила Ирану из-за ударов по союзникам
КСИР заявил о новых прорывах в противостоянии с США и их союзниками
Трамп обозначил сроки проведения военной операции в Иране
Средства ПВО уничтожили почти 60 дронов ВСУ над регионами России
Иран лишился семерых генералов во время атаки США и Израиля
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.