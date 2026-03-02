В России сообщили о попытках диверсий на двух газопроводах

В России сообщили о попытках диверсий на двух газопроводах Посольство РФ в Анкаре сообщило о попытках диверсий на «Турецком потоке»

Попытки диверсий были зафиксированы против инфраструктуры газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», сообщили «Известиям» представители посольства России в Анкаре. По их информации, турецкая сторона была проинформирована об инцидентах.

Действительно, ранее нашими недоброжелателями предпринимались попытки совершить диверсии в отношении инфраструктуры «Турецкого потока» и «Голубого потока», — отметили дипломаты.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ уведомила Турцию о вероятных украинских диверсиях на газопроводах «Голубой поток» и «Турецкий поток» в Черном море. Информация была передана Анкаре, после того как российские спецслужбы узнали о готовящихся актах саботажа.

Глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров допустил, что Украина может организовать подрыв газопровода «Голубой поток» уже в 2026 году. По его словам, Киев способен осуществить диверсию при поддержке Запада. Эксперт указал, что угроза для газопроводов без действий в отношении Украины, вероятно, неразрешима.