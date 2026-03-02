Британская авиабаза могла попасть в центр «разборок» между США и Ираном

Британская авиабаза могла попасть в центр «разборок» между США и Ираном Fars: мощный взрыв прогремел в районе британской авиабазы на Кипре

Громкий взрыв прогремел вблизи британской авиабазы на Кипре, сообщает агентство Fars со ссылкой на корреспондента израильского телеканала Channel 14. Уточняется, что на этом объекте производится дозаправка американских истребителей.

Громкий взрыв произошел недалеко от британской авиабазы на Кипре, — говорится в публикации.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений пока не поступала. Причины взрыва также остаются неизвестными. База является важным логистическим узлом для сил коалиции, действующих на Ближнем Востоке, особенно в контексте текущей эскалации между Ираном, США и Израилем.

Ранее сообщалось, что Оман впервые подвергся атаке со стороны Ирана. По предварительной информации, два иранских дрона-камикадзе нанесли удар по морскому порту. По информации компетентного источника, один сотрудник получил ранения.

До этого начался пожар на территории американской военной авиабазы в Ираке. По имеющимся сведениям, возгорание произошло после удара, нанесенного со стороны Ирана. Пожар вспыхнул в паре сотен метров от взлетно-посадочной полосы. В результате, по данным очевидцев, в небо поднялся высокий столб черного дыма. Информации о возможных пострадавших пока не имеется.