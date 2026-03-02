Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 02:26

Нефть марки Brent обновила максимум с 2025 года

ICE: нефть марки Brent выросла в цене на 12,2% из-за ситуации на Ближнем Востоке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мировые цены на нефть эталонной марки Brent совершили резкий скачок, обновив многомесячные максимумы, следует из данных торгов на на лондонской бирже ICE. Стоимость августовских фьючерсов на лондонской бирже ICE впервые с 20 января 2025 года преодолела психологически важную отметку в $81 за баррель.

Согласно данным торговой площадки, резкое ускорение роста котировок началось около часу ночи по московскому времени. Если на 01:00 мск баррель торговался на уровне $80,98, то уже к 01:01 мск цена уверенно закрепилась выше $81.

Пиковым значением за сессию стала отметка в $81,4, что соответствует росту на 5,28% по сравнению с предыдущим закрытием. В моменту к 01:05 мск наблюдалась небольшая коррекция, и нефть торговалась в районе $80,41 за баррель (+3,98%). Вслед за Brent уверенный рост демонстрируют и американские сорта: фьючерс на WTI с поставкой в августе подорожал на 5,89%, достигнув $78,40 за баррель.

Аналитики связывают текущий всплеск цен с комплексом факторов, включая геополитическую напряженность на Ближнем Востоке и сокращение предложения от стран-экспортеров. Достигнутые уровни сигнализируют о сохраняющейся волатильности на сырьевых рынках.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль выразил мнение, что остановка судоходства в Ормузском проливе, как ключевой артерии для поставок нефти и газа, повлечет за собой рост цен на топливо. Он подчеркнул, что Европа будет сообща вырабатывать единую стратегию реагирования на эту угрозу.

