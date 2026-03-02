«Хотят сдаться»: Трамп сделал хвастливое заявление об иранских военных

Американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social написал, что в Иране больше нет армейского командования. По его словам, военнослужащие Исламской Республики массово ищут возможность сложить оружие в обмен на сохранение жизни. Он не привел каких-либо подтверждений этой версии.

Многие из них хотят сдаться, чтобы спасти жизнь. Они хотят предоставления им иммунитета. Тысячи из них звонили, — подчеркнул республиканец.

Ранее Трамп впервые публично прокомментировал гибель военных США в ходе операции против Ирана. Он заявил, что Вашингтон ожидает потерь в подобных ситуациях, и назвал происходящее очень выгодной сделкой для всего мира.

До этого сообщалось, что Трамп активизировал дипломатию на фоне эскалации на Ближнем Востоке, проведя телефонные разговоры с руководством Израиля, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов. Детали бесед не раскрываются, однако очевидно, что ключевой темой стала эскалация конфликта с Ираном, начавшаяся 28 февраля.

Трамп также обратил внимание, что операция против Ирана проводится с опережением намеченного плана. Президент отметил, что ситуация развивается «крайне позитивно».