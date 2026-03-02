«Не на этой неделе»: Трамп высокомерно «осадил» вышедший на переговоры Иран Трамп считает, что Иран должен был выйти на переговоры с США на прошлой неделе

Иран после ударов США и Израиля ищет диалога с Соединенными Штатами, заявил со ссылкой на свои источники американский президент Дональд Трамп. Он в беседе с Daily Mail отметил, что иранцам следовало организовать переговоры намного раньше.

Они хотят поговорить, но я сказал, что вам следовало поговорить на прошлой неделе, а не на этой, — указал Трамп.

При этом он подтвердил, что американская сторона готова к переговорам. Однако Трамп не уточнил, когда именно могут состояться контакты.

Заявление прозвучало на фоне жесточайшей эскалации, начавшейся 28 февраля. США и Израиль нанесли массированные удары по Ирану, в результате которых погибли верховный лидер Али Хаменеи, семь генералов и сотни мирных жителей, включая детей в школе Минаба. Иран ответил ракетными атаками по территории Израиля, американским базам в регионе и кораблям ВМС США.

Ранее Трамп впервые публично прокомментировал гибель военных США в ходе операции против Ирана. Он заявил, что Вашингтон ожидает потерь в подобных ситуациях, и назвал происходящее очень выгодной сделкой для всего мира.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди указал, что республика открыта к любым усилиям по деэскалации напряженности в регионе. По его словам, Тегеран выступает за мирное урегулирование конфликта.