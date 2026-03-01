Иран послал недвусмысленный сигнал через Оман о готовности к миру Глава МИД Ирана: Тегеран открыт к любым усилиям по деэскалации конфликта

Иран открыт к любым усилиям по деэскалации напряженности в регионе, заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи в телефонном разговоре с главой МИД Омана Бадром аль Бусаиди. По его словам, которые приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства королевства, Тегеран выступает за мирное урегулирование конфликта.

Он (Аракчи. — NEWS.ru) передал позицию Исламской Республики Иран, призывающую к миру, отметив, что израильско-американская атака на его страну стала причиной обострения напряженности и паники в регионе, подтвердив открытость иранской стороны любым серьезным усилиям, способствующим прекращению эскалации и возвращению к стабильности, — говорится в пресс-релизе МИД Омана.

Глава ведомства в королевстве также подтвердил приверженность Маската продолжать дипломатические усилия. Аль Бусаиди призвал иранскую сторону к сдержанности и недопущению действий, которые могут подорвать добрососедские отношения. Он также выступил за прекращение огня и возвращение к переговорному процессу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран вышел на связь с Вашингтоном с предложением о переговорах. Американский лидер отметил, что согласился на диалог, однако упрекнул Тегеран в промедлении.