23 января 2026 в 10:46

«Мир устал»: глава МИД Ирана резко ответил на критику Зеленского

Аракчи в ответ на критику Зеленского указал на независимость армии Ирана

Аббас Аракчи Аббас Аракчи Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Армия Ирана не зависит от иностранной помощи и наемников, в отличие от украинских военных, заявил в соцсети X глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. Он отметил, что мир устал от «бестолковых клоунов». Во время выступления в Давосе президент Украины Владимир Зеленский призвал к иностранному вмешательству в дела Ирана.

Мир устал от бестолковых клоунов. <…> В отличие от вашей армии, <…> мы, иранцы, можем сами себя защитить, — написал Аракчи.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва фиксирует нормализацию обстановки в Иране. При этом внешнеполитическое ведомство советует россиянам, находящимся в Иране, придерживаться разумных мер предосторожности и отложить поездки в страну.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ уничтожить Иран в случае, если с ним что-либо произойдет. По словам республиканца, вся страна «взлетит на воздух». Так он прокомментировал информацию о возможных угрозах со стороны Тегерана. В то же время премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сделал предупреждение Ирану. Он заявил о готовности применить силу невиданного ранее масштаба в случае нападения со стороны республики.

Иран
Аббас Аракчи
Украина
Владимир Зеленский
критики
Дальше
