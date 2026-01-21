«Взлетит на воздух»: Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ уничтожить Иран в случае, если с ним что-либо произойдет. Таким образом он прокомментировал информацию о возможных угрозах со стороны иранских властей, сообщает NewsNation.

Им не следовало это делать. Но я уведомил: что случится — вся страна взлетит на воздух, — сказал Трамп.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал предупреждение Ирану. Он заявил о готовности применить силу невиданного ранее масштаба в случае военного нападения со стороны Тегерана. Нетаньяху подчеркнул, что любая агрессия будет иметь необратимые последствия для самого Ирана.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что нападение США на верховного лидера Али Хаменеи будет иметь серьезные последствия. Он пояснил, что это будет считаться полномасштабной войной против Исламской Республики. По словам Пезешкиана, основные проблемы и страдания иранского народа берут начало в давней вражде и бесчеловечных санкциях, наложенных правительством США и его союзниками. В связи с этим любые нападки на верховного лидера считаются актом агрессии.