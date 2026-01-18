Президент Ирана рассказал США, чем грозит атака на верховного лидера

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в соцсети X, что нападение США на верховного лидера Али Хаменеи будет иметь серьезные последствия. Он пояснил, что это будет считаться полномасштабной войной против Исламской Республики.

Нападение на верховного лидера равносильно полномасштабной войне против Ирана, — написал Пезешкиан.

По его словам, основные проблемы и страдания иранского народа берут начало в давней вражде и бесчеловечных санкциях, наложенных правительством США и его союзниками. В связи с этим любые нападки на верховного лидера считаются актом агрессии.

Ранее сообщалось, что Трамп намеревался отдать приказ об атаке Ирана, но передумал в последний момент. Американский лидер планировал атаку на фоне массовых протестов в арабском государстве. Журналисты подчеркнули, что изменить решение его заставили советники. Они не давали гарантий о свержении власти только за счет быстрой серии авиаударов.

Кроме того, политик изменил план действий из-за предупреждения израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Тот указал, что Израиль не готов к самообороне в случае ответных действий Тегерана, особенно с учетом недостаточного военного присутствия США в регионе для перехвата иранских ракет и дронов.