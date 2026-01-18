Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 21:15

В США раскрыли, почему Трамп не атаковал Иран

Axios: Трамп не атаковал Иран после просьбы Нетаньяху

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Предупреждение израильского премьера Биньямина Нетаньяху могло повлиять на решение президента США Дональда Трампа воздержаться от военных ударов по Ирану на этой неделе, сообщает портала Axios. По его данным, Нетаньяху указал, что Израиль не готов к самообороне в случае ответных действий Тегерана, особенно с учетом недостаточного военного присутствия США в регионе для перехвата иранских ракет и дронов.

Он сказал Трампу, что Израиль не готов защитить себя от вероятного ответного удара со стороны Ирана, тем более что у США недостаточно сил в регионе, чтобы помочь Израилю перехватывать иранские ракеты и беспилотники, — сказано в сообщении.

Также сообщается, что Нетаньяху выразил сомнение в эффективности американского плана удара, что могло стать дополнительным аргументом. Кроме того, против военной эскалации высказался крон-принц Саудовской Аравии Мухаммед Салман, выразивший в телефонном разговоре с Трампом обеспокоенность угрозой региональной безопасности.

В итоге, по информации Axios, решение не атаковать Иран было принято с учетом целого комплекса факторов: недостатка военных сил в регионе, предостережений ключевых союзников, опасений советников Трампа относительно последствий, а также благодаря неофициальным переговорам с иранской стороной.

Ранее сообщалось, что Трамп намеревался отдать приказ об атаке Ирана, но передумал в последний момент. Американский лидер планировал атаку на фоне массовых протестов в арабском государстве. Журналисты подчеркнули, что изменить решение его заставили советники. Они не давали гарантий о свержении власти только за счет быстрой серии авиаударов.

