Латиноамериканские наемники из ВСУ сбились в банды мародеров Наемники ВСУ из Латинской Америки сформировали банды в Сумской области

В городе Путивле в Сумской области действуют банды мародеров, сформированные из латиноамериканских наемников, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Эти военные разорвали свои контракты с Вооруженными силами Украины.

Жители Путивля жалуются, что в окрестностях города бесчинствуют группы испаноговорящих мародеров. <...> Выяснилось, что это наемники ВСУ из стран Латинской Америки, разорвавшие контракты с украинской армией и отказавшиеся участвовать в штурмовых действиях, — сказал источник.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении российскими военнослужащими были обнаружены тела бразильских наемников, погибших от переохлаждения. Их нашли в районе железнодорожной станции Куриловка. Бойцы ВС РФ наткнулись на пять тел выходцев из Южной Америки. Брошенные иностранцы пытались спастись от холода, сжигая форму своих сослуживцев.

До этого сообщалось, что пункты вербовки украинской армии столкнулись с массовым обманом со стороны граждан США. Американцы, стремящиеся попасть в иностранный легион ВСУ, массово фабрикуют данные о своем военном прошлом. Они приписывают себе несуществующие заслуги и участие в боевых операциях.