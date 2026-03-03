Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 08:09

Латиноамериканские наемники из ВСУ сбились в банды мародеров

Наемники ВСУ из Латинской Америки сформировали банды в Сумской области

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В городе Путивле в Сумской области действуют банды мародеров, сформированные из латиноамериканских наемников, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Эти военные разорвали свои контракты с Вооруженными силами Украины.

Жители Путивля жалуются, что в окрестностях города бесчинствуют группы испаноговорящих мародеров. <...> Выяснилось, что это наемники ВСУ из стран Латинской Америки, разорвавшие контракты с украинской армией и отказавшиеся участвовать в штурмовых действиях, — сказал источник.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении российскими военнослужащими были обнаружены тела бразильских наемников, погибших от переохлаждения. Их нашли в районе железнодорожной станции Куриловка. Бойцы ВС РФ наткнулись на пять тел выходцев из Южной Америки. Брошенные иностранцы пытались спастись от холода, сжигая форму своих сослуживцев.

До этого сообщалось, что пункты вербовки украинской армии столкнулись с массовым обманом со стороны граждан США. Американцы, стремящиеся попасть в иностранный легион ВСУ, массово фабрикуют данные о своем военном прошлом. Они приписывают себе несуществующие заслуги и участие в боевых операциях.

Сумская область
Латинская Америка
наемники
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как долго Иран будет выбирать нового верховного лидера
Синоптик предупредил о начале половодья в европейской части России
В США заявили, что Ближний Восток «съел» Украину
Найден способ ускорить создание аналога Starlink в России
Раскрыта реальная причина аудита погибших солдат на Украине
Россиян предупредили о рисках «переезда» в новые чаты Telegram
Pepsi зарегистрировала в России новые товарные знаки
Мошенники начали наживаться на застрявших в Дубае туристах
Американские войска уничтожили «сердце» КСИР
Онколог ответил, куда чаще всего метастазирует рак кишечника
Трамп отреагировал на информацию об истощении запасов боеприпасов у США
Израильская авиация нанесла удар по радиостанции «Хезболлы» на юге Бейрута
«В тупике»: дипломат признал окончательный раскол Европы из-за санкций
Авиабаза в Израиле приняла на себя возмездие «Хезболлы»
«Это невозможно»: в США назвали план по Ирану обреченным
«Мы пытались»: в США объяснили, почему потеряли надежду на сделку с Ираном
Американская база на Ближнем Востоке попала под интенсивный удар Ирана
Мощный пожар возник в головном офисе Liberty Bank в Тбилиси
Глоток воды убил одного из выживших в Пермском крае туристов
«Запасы ракет истощаются»: в США узнали о проблемах с Tomahawk
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.