Спецслужбы двух стран объединились для поимки россиянина в Колумбии Полиция Колумбии задержала разыскиваемого россиянина по запросу США

Полиция Колумбии задержала в аэропорту Боготы гражданина России, находившегося в международном розыске по линии Интерпола, сообщает издание FM Center es Noticia. По его информации, задержание проходило по запросу от США.

Национальная полиция Колумбии <…> в рамках международной операции задержала гражданина России в международном аэропорту Эль-Дорадо в Боготе на основании «красного уведомления», выданного судебными органами США, — говорится в сообщении.

Как уточняется в заявлении, задержание стало возможным благодаря совместной работе Интерпола в Колумбии, его центрального офиса в Вашингтоне и ФБР США. По версии американских следователей, в период с октября 2024 по март 2025 года задержанный якобы участвовал в заговоре с целью убийства или похищения двух известных персон в Европе.

Ранее Генпрокуратура Казахстана при поддержке Интерпола добилась экстрадиции гражданки Украины, которая находилась в международном розыске по подозрению в торговле органами. Следствие установило, что преступная сеть имела разветвленную структуру и действовала как внутри республики, так и за ее пределами.