Украинку арестовали за торговлю человеческими органами В Казахстане будут судить подозреваемую в продаже человеческих органов украинку

Генеральная прокуратура Казахстана при поддержке Интерпола добилась экстрадиции гражданки Украины, которая находилась в международном розыске по подозрению в торговле органами, сообщили в ведомстве. Женщина подозревается в активном участии в транснациональной преступной группировке, специализировавшейся на незаконном обороте человеческих органов в 2017–2018 годах.

Следствие установило, что преступная сеть имела разветвленную структуру и действовала как внутри Казахстана, так и за его пределами. Всего участникам ОПГ вменяется организация 56 незаконных сделок с органами живых людей.

Необходимо отметить, что ранее два участника данной преступной организации были возвращены из Турции и России, — добавили в ведомстве.

Схемы ОПГ включали в себя поиск доноров, куплю-продажу биоматериала и последующее проведение операций по трансплантации в различных медицинских учреждениях республики в обход официальных реестров и законов. В настоящее время подозреваемая доставлена в Казахстан и помещена в следственный изолятор.

