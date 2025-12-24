Новый год-2026
24 декабря 2025 в 08:29

Украинку арестовали за торговлю человеческими органами

В Казахстане будут судить подозреваемую в продаже человеческих органов украинку

Генеральная прокуратура Казахстана при поддержке Интерпола добилась экстрадиции гражданки Украины, которая находилась в международном розыске по подозрению в торговле органами, сообщили в ведомстве. Женщина подозревается в активном участии в транснациональной преступной группировке, специализировавшейся на незаконном обороте человеческих органов в 2017–2018 годах.

Следствие установило, что преступная сеть имела разветвленную структуру и действовала как внутри Казахстана, так и за его пределами. Всего участникам ОПГ вменяется организация 56 незаконных сделок с органами живых людей.

Необходимо отметить, что ранее два участника данной преступной организации были возвращены из Турции и России, — добавили в ведомстве.

Схемы ОПГ включали в себя поиск доноров, куплю-продажу биоматериала и последующее проведение операций по трансплантации в различных медицинских учреждениях республики в обход официальных реестров и законов. В настоящее время подозреваемая доставлена в Казахстан и помещена в следственный изолятор.

Ранее сообщалось, что модель из Сибири стала жертвой похищения в Мьянме. Ее вывезли в джунгли и лишили документов, после того как предложили работу в Таиланде. Сейчас жизнь похищенной и других заложников находится под угрозой из-за возможного обстрела скам-центра, где может вестись торговля органами.

