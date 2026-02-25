Искали труп, а не ребенка: мальчика чудом вызволили из бункера педофила

В 2020 году в России удалось поймать юзера одного из крупнейших форумов педофилов в даркнете, который скрывался под псевдонимом Lover Boy Only. Следователи были уверены, что дома у растлителя они найдут труп пропавшего мальчика, но случилось чудо. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Собака теряла след

Семилетний Савелий Роговцев не вернулся домой из школы 28 сентября 2020 года. В тот же день родители подняли на уши весь поселок Горки во Владимирской области. А следом волонтеры и полиция обыскали каждый квадратный метр в ближайших селах.

«Я гостила у родителей той осенью. Деревня по соседству с селом Горки. Помню, как только мальчика похитили, его начали искать волонтеры „ЛизаАлерт“. Они прочесывали каждый метр. Ночью ходили по полям и огородам с яркими фонарями, от которых было светло как днем. Их штаб был в клубе в Горках, я туда даже что-то отвозила, что они просили, мыло или батарейки, уже не помню», — рассказала NEWS.ru местная жительница Алина.

При этом сельчане разрешали осматривать дома и придомовые территории.

«Мои родители все показывали добровольно, они заходили в дом, заглядывали в погреб, в сараи в огороде. Думаю, если бы ребенка держали в нашей деревне, его невозможно было бы не найти. Не осталось ни одного неосмотренного места», — отметила Алина.

Волонтер поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Также опросили всех автовладельцев, которые в день пропажи попали на камеры внешнего видеонаблюдения. Кинологи с собаками тоже пытались помочь поискам, но служебное животное постоянно теряло след ребенка.

Мама не встретила из школы

Известно, что школьный автобус привез Савелия на остановку. Мама всегда встречала сына, но в тот день у нее не получилось, поэтому она высматривала его из дома, который находился примерно в 300 метрах от остановки.

«Еще говорили, что семья — переселенцы из Донбасса, у них вроде четверо детей всего. Конечно, в тихой сельской местности, где до этого максимум случался криминал по пьяни или терялись грибники, происшествие с мальчиком всех шокировало. Только об этом и говорили, все переживали», — делится Алина.

Поиски длились на протяжении двух месяцев. Следователи уже не надеялись, что им удастся найти мальчика живым, пока не пришел запрос из Интерпола.

Педофил-хвастун

На одном из педофильских форумов в даркнете появилось сообщение от завсегдатая под ником Lover Boy Only. Мужчина написал, что поймал на улице мальчика и планирует в ближайшее время осуществить свою мечту — изнасиловать ребенка и убить.

На это сообщение наткнулся американский сотрудник специализированного министерства, занятого борьбой с педофильскими преступлениями в Сети, Грег Сквайр. Мужчина работал под прикрытием — изучал форумы растлителей в Сети и отслеживал обновления.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сквайр признался в интервью «Би-би-си», что поначалу не воспринял это сообщение всерьез — предположил, что очередной педофил всего лишь делится своими фантазиями. Так же отреагировали на это признание участники форума. Lover Boy Only всегда отличался тем, что публиковал особенно изощренные и жестокие измышления по поводу насилия над детьми.

Уязвленный тем, что никто ему не поверил, Lover Boy Only опубликовал фото с мальчиком. На снимке оказался Савелий. Расследователь из России Иван Семенихин, которого тут же привлекли к делу, смог вычислить, где именно пропал ребенок, о котором шла речь. Дальше нужно было выяснить, кто такой Lover Boy Only.

Аналитик Интерпола Гордана Вуйсич вычислила все сообщения, которые отправлял пользователь на разных форумах. По отрывочным комментариям было установлено, что у педофила имеется диагноз «шизофрения», а за год до похищения ребенка его мать погибла в ДТП. Также удалось установить профессиональную принадлежность брата растлителя, пишет издание The Sun.

Стал запирать калитку на ключ

Так следователи вышли на 26-летнего Дмитрия Копылова. Молодой человек вел замкнутый образ жизни в селе Макариха, что в 20 километрах от Горок, где похитили Савелия. Соседи называли Дмитрия компьютерным гением. После задержания они отмечали, как изменилось поведение соседа.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Мы жили с Димой по соседству. Никогда не слышали ни криков, ни детского плача. Правда, заметили, что как раз пару месяцев назад он стал запирать калитку и дверь в дом. Спросили зачем, он ответил: „Ко мне приходит один пьяница, от него и запираюсь“. Но и нам он двери не открывал, говорил, что глуховат, не слышит стука», — рассказывали соседи журналистам.

На деле же в доме Дмитрия был оборудован подвал, в котором тот держал похищенного школьника. Первый месяц педофил не выпускал ребенка из подземелья. Он периодически спускался и показывал ребенку порнографические видео с детьми. На второй месяц Дмитрий начал пускать Савелия в дом, но не выпускал на улицу. Следователи полагали, что мужчина ждал, пока мальчик вырастет, чтобы наконец изнасиловать его и убить. Но в одну из ночей его планам пришел конец.

«Чтобы при задержании проникнуть в его дом, пришлось вскрывать металлическую дверь», — рассказывали в полиции.

На кадрах задержания видно, что первые силовики проникли в дом через окно, а забаррикадированную дверь удалось снести лишь изнутри. В первую же минуту сотрудники крикнули, что в доме живой мальчик.

20 лет для растлителя

По показаниям Дмитрия было установлено, что 28 сентября он силой затолкал в машину Савелия, который шел из школы в одиночестве. На суде педофил прятал лицо от журналистов. На первом заседании по мере пресечения он не сказал ни слова и лишь единожды кивнул на вопрос судьи.

В июле 2022 года Копылова приговорили к 19 годам и 11 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.

Также суд удовлетворил гражданские иски о компенсации морального вреда потерпевших на сумму 2,8 млн рублей.

