Мосбиржу ожидают нововведения с 1 апреля

Мосбиржа с 1 апреля начнет маркировать эмитентов, которые ограничивают раскрытие информации, сообщили на торговой площадке. Известно, что в силу также вступят новые правила листинга.

Вводится механизм маркировки акций и облигаций компаний, которые ограничивают раскрытие информации о своей деятельности. Правилами предусмотрено, что маркировка не будет применяться для облигаций при наличии двух кредитных рейтингов не ниже уровня А- у выпуска облигаций, эмитента или поручителя, а для акций — при наличии двух некредитных рейтингов акции не ниже «***», — уточнили на площадке.

В пресс-службе Мосбиржи уточнили, что в перспективе это позволит создать новый сегмент ценных бумаг и выстроить ликвидный вторичный рынок. Речь идет о пространстве, связанном с утилитарными цифровыми правами в рамках обычной биржевой инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что российский рынок акций завершил торговую сессию пятницы разнонаправленным движением индексов. Индекс МосБиржи снизился на 0,01%, до 2871,86 пункта, а индекс РТС потерял 1,45%, опустившись до 1127,7 пункта.