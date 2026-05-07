07 мая 2026 в 12:15

Рубль резко укрепился после заявления Минфина о валютных операциях

Рубль резко укрепился 6 мая после публикации параметров валютных операций Минфина на май, следует из данных МосБиржи. Курс юаня опускался ниже 10,9 рубля.

На минимуме курс китайской валюты на Московской Бирже снижался на 1,41%, достигнув 10,897 рубля. По итогам торгов юань потерял 0,97% и закрепился на уровне 10,9455 рубля.

Импульс подорожания рубля был вызван тем, что объявленный Минфином объем ежедневных покупок иностранной валюты оказался существенно меньше ожиданий, — отметил эксперт Дмитрий Бабин.

По его словам, дополнительную поддержку российской валюте оказало закрытие позиций в иностранной валюте участниками рынка, ожидавшими более высоких объемов закупки валюты Минфином для исполнения бюджетного правила в течение месяца.

Ранее сообщалось, что, согласно анализу данных биржевых торгов, российский рубль продемонстрировал в апреле наиболее значительное укрепление по отношению к доллару США среди всех мировых валют. За месяц его курс вырос по отношению к американскому доллару сразу на 8,57%. В тройку лидеров по подорожанию к доллару также вошли венгерский форинт (прирост 7,9%) и израильский шекель (плюс 6,05%).

