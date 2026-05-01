Рубль в апреле стал лидером по одному важному показателю Рубль в апреле сильнее остальных укрепился к доллару

Согласно анализу данных биржевых торгов, российский рубль продемонстрировал в апреле наиболее значительное укрепление по отношению к доллару США среди всех мировых валют, пишет РИА Новости. За месяц его курс вырос по отношению к американскому доллару сразу на 8,57%.

В тройку лидеров по подорожанию к доллару также вошли венгерский форинт (прирост 7,9%) и израильский шекель (плюс 6,05%). В пятерку самых сильных валют по итогам апреля попали также бразильский реал (увеличение на 5,36%) и норвежская крона (плюс 4,41%).

Самым слабым результатом месяца отметилась индонезийская рупия: ее курс к доллару снизился на 1,69%. Близкие показатели с отрицательным знаком зафиксированы у турецкой лиры (минус 1,57%) и филиппинского песо (снижение на 1,35%).

Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что возобновление Министерством финансов России закупок иностранной валюты должно остановить дальнейшее чрезмерное повышение курса рубля. При этом он отметил, что большинство экспертов придерживаются другого долгосрочного прогноза.

До этого аналитик Александр Потавин заявил NEWS.ru, что доллар может подешеветь до 70 рублей, но это станет лишь кратковременным явлением. По мнению эксперта, финансовые регуляторы не допустят слишком продолжительного укрепления отечественной валюты.