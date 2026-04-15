Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 16:00

Эксперт предупредил о новом сценарии для доллара в России

Аналитик Потавин: доллар может упасть до 70 рублей, но ненадолго

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Курс доллара в ближайшее время способен опуститься до 70 рублей, однако это станет лишь краткосрочным эпизодом, заявил NEWS.ru аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его мнению, финансовые регуляторы не допустят слишком длительного усиления национальной валюты.

Снижение курса доллара к 70 рублям возможно, но как краткосрочный сценарий. <...> Теоретически рубль в мае-июне может опять укрепиться до тех уровней, которые уже станут некомфортны для госбюджета и экспортеров. В такой ситуации Минфин может вновь включить бюджетное правило, не дожидаясь начала июля, и станет покупать валюту в резервы. Это компенсирует ненужное усиление национальной валюты, — сказал Потавин.

Аналитик добавил, что для внутренних цен укрепление рубля — сдерживающий фактор: импорт дешевеет, инфляция замедляется. Правда, этот эффект проявляется с задержкой в пару месяцев. При прочих равных крепкий рубль позволяет Центробанку активнее снижать ключевую ставку, но удешевление рублевых кредитов в итоге само по себе давит на курс национальной валюты, сказал Потавин.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев сообщил NEWS.ru, что к концу года курс доллара может вырасти до уровня 95–100 рублей. Экономист полагает, что ослабление рубля может произойти под влиянием сразу нескольких причин, среди которых ожидаемое решение Центрального банка по ключевой ставке.

доллар
рубль
Экономика
курсы валют
Екатерина Свинова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Успенская поделилась секретом быстрого похудения
Суд ужесточил наказание фигуранту дела о взрыве на КНС-4
Центральные банки всего мира перешли от скупки золота к его продаже
В Петербурге карманника приговорили к трем годам строгого режима
Калининградцы неожиданно лишились света
Украина, «Дружба», «Пакш-2»: как теперь изменятся отношения РФ и Венгрии
Политолог назвал неприемлемое для Ирана условие Трампа
Внук Пугачевой показал редкое фото с бабушкой
В Иране выразили благодарность России за помощь в одном вопросе
В СВОП объяснили, возможен ли международный трибунал по Украине
«Будто нож вставили и режут»: сосед насиловал подружку своих внуков
Вэнс посоветовал папе римскому быть осторожнее в высказываниях
Эндокринолог предостерегла от употребления сырых суши и роллов
Баста сделал неожиданное заявление о своем дне рождения
В Венгрии раскрыли, есть ли альтернатива российскому атому
Кравцов назвал классы, в которых будут ставить оценку за поведение
Роскосмос назвал дату запуска «Прогресса» к МКС
Двое ярославцев получили 13 лет «строгача» за шпионаж
Смертоносный «хлам», ликвидация диверсантов: новости СВО к вечеру 15 апреля
«Это не последняя моя игра»: где продолжит карьеру Александр Овечкин
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.