Эксперт предупредил о новом сценарии для доллара в России Аналитик Потавин: доллар может упасть до 70 рублей, но ненадолго

Курс доллара в ближайшее время способен опуститься до 70 рублей, однако это станет лишь краткосрочным эпизодом, заявил NEWS.ru аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его мнению, финансовые регуляторы не допустят слишком длительного усиления национальной валюты.

Снижение курса доллара к 70 рублям возможно, но как краткосрочный сценарий. <...> Теоретически рубль в мае-июне может опять укрепиться до тех уровней, которые уже станут некомфортны для госбюджета и экспортеров. В такой ситуации Минфин может вновь включить бюджетное правило, не дожидаясь начала июля, и станет покупать валюту в резервы. Это компенсирует ненужное усиление национальной валюты, — сказал Потавин.

Аналитик добавил, что для внутренних цен укрепление рубля — сдерживающий фактор: импорт дешевеет, инфляция замедляется. Правда, этот эффект проявляется с задержкой в пару месяцев. При прочих равных крепкий рубль позволяет Центробанку активнее снижать ключевую ставку, но удешевление рублевых кредитов в итоге само по себе давит на курс национальной валюты, сказал Потавин.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев сообщил NEWS.ru, что к концу года курс доллара может вырасти до уровня 95–100 рублей. Экономист полагает, что ослабление рубля может произойти под влиянием сразу нескольких причин, среди которых ожидаемое решение Центрального банка по ключевой ставке.