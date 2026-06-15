Анализ некрологов показал, что украинских техников авиации отправляют в штурмовые группы, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, военнослужащие из подразделений Воздушных сил массово пропадают «без вести».

Военнослужащие вспомогательных частей ВВС Украины массово пропадают "без вести" в Краснопольском районе Сумской области. Анализ некрологов показал, что в штурмовые группы отправляют не только солдат взводов охраны и мобильные группы ПВО, но и непосредственно техников, обслуживающих ранее украинскую авиацию, — уточнил источник.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отчитался о ликвидации крупной штурмовой группы ВСУ, а также нейтрализации расчетов операторов дронов и узлов спутниковой связи Starlink в зоне СВО. По его словам, операция была успешно проведена бойцами батальона «Запад-Ахмат» при плотном взаимодействии с подразделениями спецназа и мотострелковыми частями Минобороны РФ, которые эффективно применили средства аэроразведки и ударные FPV-дроны.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в свою очередь призвал Киев отказаться от выполнения требований западных кураторов и начать прямой диалог с Москвой. По его убеждению, только такой шаг позволит достичь мира, противопоставив интересы страны как нынешнему украинскому руководству, так и внешним силам, заинтересованным в затягивании конфликта