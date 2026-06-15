Кадыров сообщил об уничтожении украинских штурмовиков в зоне СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале об успешной ликвидации крупной штурмовой группы ВСУ в зоне СВО усилиями бойцов батальона «Запад-Ахмат». Помимо живой силы противника, российским военнослужащим удалось обнаружить и нейтрализовать расчет операторов дронов, а также систему спутниковой связи Starlink.

Масштабную операцию провели бойцы батальона «Запад-Ахмат» Министерства обороны РФ совместно с сотрудниками ОМВД России по Курчалоевскому району Чеченской Республики. Чеченские подразделения действовали в тесном и слаженном взаимодействии с 26-м отдельным отрядом спецназа, 82-м мотострелковым полком и 15-й отдельной ротой спецназа.

Отлично отработали буквально все — от операторов аэроразведки до расчетов ударных БПЛА, которые точными сбросами и ударами FPV-дронов уничтожали цели и пресекли попытку врага реализовать свои планы, — подчеркнул Кадыров.

Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал фейком видео, на котором он якобы рассказывает о взятии спецназом «Ахмат» под контроль ведущей в Крым трассы «Новороссия». В соцсетях он заявил, что эти кадры созданы искусственным интеллектом, и призвал не поддаваться уловкам врага.