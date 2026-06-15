Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 18:32

Кадыров сообщил об уничтожении украинских штурмовиков в зоне СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале об успешной ликвидации крупной штурмовой группы ВСУ в зоне СВО усилиями бойцов батальона «Запад-Ахмат». Помимо живой силы противника, российским военнослужащим удалось обнаружить и нейтрализовать расчет операторов дронов, а также систему спутниковой связи Starlink.

Масштабную операцию провели бойцы батальона «Запад-Ахмат» Министерства обороны РФ совместно с сотрудниками ОМВД России по Курчалоевскому району Чеченской Республики. Чеченские подразделения действовали в тесном и слаженном взаимодействии с 26-м отдельным отрядом спецназа, 82-м мотострелковым полком и 15-й отдельной ротой спецназа.

Отлично отработали буквально все — от операторов аэроразведки до расчетов ударных БПЛА, которые точными сбросами и ударами FPV-дронов уничтожали цели и пресекли попытку врага реализовать свои планы, — подчеркнул Кадыров.

Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал фейком видео, на котором он якобы рассказывает о взятии спецназом «Ахмат» под контроль ведущей в Крым трассы «Новороссия». В соцсетях он заявил, что эти кадры созданы искусственным интеллектом, и призвал не поддаваться уловкам врага.

Власть
Рамзан Кадыров
Ахмат
СВО
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров ответил на вопрос о сроках окончания конфликта на Украине
От спальни до ванной: как создать единый стиль через текстиль
Эксперты ждут закрепления курса доллара в пределах 70–75 рублей
Трамп поделился впечатлениями о последних разговорах с Путиным и Зеленским
На Западе назвали сроки разминирования Ормуза
Пассажирка самолета перепутала туалет с выходом на высоте 11 тысяч метров
«Больше не в коме»: знаменитая британская певица пришла в себя
В ЕС объяснили, почему Франции выделят €15 млрд на оборону
На Западе назвали опасным маневром ужесточение виз для россиян
Мягкая сила текстиля: почему ткани определяют характер интерьера
Раскрыты имена подписантов меморандума США и Ирана
В НАТО признали уязвимое положение Запада
Экс-посол России в Таиланде и в Португалии Касаткин умер в возрасте 96 лет
Сельхозработники погибли на поле в российском регионе от удара дрона ВСУ
Россиянка исчезла во Вьетнаме во время прогулки с отцом
«В тренде Трампа»: экс-нардеп о целях визита Усика в Белый дом
В Подмосковье врачи спасли девочку после укуса гадюки
«Чушь и выдумка»: мать выгораживает сына-педофила после жалоб внучки?
Мэр Тбилиси обвинил европейских бюрократов в высокомерии
Врача скорой помощи будут судить за смерть ребенка в детском саду
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.