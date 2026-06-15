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15 июня 2026 в 10:50

Алаудинов призвал не верить фейку про спецназ «Ахмат» и дорогу на Крым

Алаудинов назвал фейком видео о взятии под контроль трассы в Крым «Ахматом»

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал фейком видео, на котором он якобы рассказывает о взятии спецназом «Ахмат» под контроль ведущей в Крым трассы «Новороссия». В Telegram он заявил, что эти кадры созданы искусственным интеллектом, и призвал не поддаваться уловкам врага.

Не поддавайтесь уловкам врага. Победа за Россией! Всегда! — прокомментировал генерал.

В опровергаемом ролике утверждалось, что «Ахмат» обеспечит защиту Крыма от украинских беспилотников и блокады. Алаудинов связал появление подобных подделок с получением Украиной очередного финансирования от западных партнеров.

Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщал, что украинские военные заминировали участок трассы «Новороссия» на границе Херсонской и Запорожской областей, в результате подрыва снаряда погиб водитель КамАЗа. По имеющимся данным, вражеский гексакоптер «Баба-яга» сбросил мины на проезжую часть и обочину.

До этого губернатор Херсонской области сообщил, что власти вместе с военными и силовыми структурами разработали систему защиты трассы «Новороссия» от украинских беспилотников. По его словам, система включает меры по выявлению дронов и их своевременному подавлению.

Россия
Крым
Ахмат
Апти Алаудинов
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