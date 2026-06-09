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09 июня 2026 в 08:35

Мощный взрыв прогремел в подмосковной Балашихе

В Балашихе взорвался автомобиль вместе с водителем в микрорайоне Авиаторов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи взорвался автомобиль, водитель погиб, пишет Telegram-канал Readovka со ссылкой на местных жителей. По их словам, мощный взрыв прогремел около 06:30 во дворе, когда мужчина только сел в машину и начал отъезжать.

В материале говорится, что очевидцы успели вытащить пострадавшего из горящего авто живым, но позже он скончался. В результате взрыва также поврежден проезжавший мимо автомобиль, пишет канал. Причина происшествия устанавливается.

Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщал, что украинские военные заминировали участок трассы «Новороссия» на границе Херсонской и Запорожской областей, в результате подрыва снаряда погиб водитель КамАЗа. По имеющимся данным, вражеский гексакоптер «Баба-яга» сбросил мины на проезжую часть и обочину.

До этого в ФСБ сообщали, что в порту Усть-Луга удалось предотвратить теракт на заминированном газовозе, прибывшем из Бельгии. При осмотре подводной части корпуса водолазы обнаружили магнитные взрывные устройства в районе машинного отделения.

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